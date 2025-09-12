آذربایجان‌ غربی با بیش از ۳۶ هزار اهداکننده خون در سال جاری، در وضعیت سبز ذخایر خونی قرار دارد و مسئولان سازمان انتقال خون از مردم خواستند این روند حیاتی را حفظ کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل انتقال خون آذربایجان‌غربی با اشاره به وضعیت مطلوب و سبز ذخایر خونی در آذربایجان‌ غربی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط مناسب کنونی، نیاز به خون همیشگی است و بیماران بسیاری به این نعمت حیاتی وابسته هستند.

مجتبی قهرمان رضاییه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶ هزار و ۷۴۵ نفر در استان خون اهدا کرده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی یادآورشد: در حال حاضر پایگاه‌های انتقال خون استان در شهر‌های ارومیه، خوی، بوکان، میاندوآب، مهاباد و ماکو فعال بوده و آماده پذیرش اهداکنندگان هستند.

مدیرکل سازمان انتقال خون آذربایجان‌غربی با قدردانی از مشارکت مردم نوع‌دوست استان خاطرنشان کرد: از هم‌استانی‌ها درخواست داریم در روز‌های پایانی تابستان نیز بیماران نیازمند به خون را فراموش نکنند و همچنان با حضور در مراکز انتقال خون، این حرکت انسانی را تداوم بخشند.