سخنگوی شهردار تهران اعلام کرد قرارداد تأمین ۷ هزار دستگاه اتوبوس جدید برای پایتخت نهایی شده که از این تعداد ۲۵۰۰ دستگاه از شرکتهای چینی تأمین میشود و باقی از تولیدات داخلی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،ر«عبدالمطهر محمدخانی» گفت: در آغاز این دوره مدیریت شهری ، تهران تنها ۱۸۸۰ دستگاه اتوبوس فعال در اختیار داشت که از این تعداد، تنها ۸۶۰ دستگاه در چرخه بهرهبرداری بودند و بقیه در پارکینگها و نیازمند تعمیرات اساسی بودند، اما در حال حاضر، ناوگان اتوبوسرانی تهران شامل ۳۳۰۰ دستگاه اتوبوس است که از این تعداد، ۲۳۰۰ دستگاه فعال و در حال خدماترسانی به شهروندان هستند.
وی افزود: با اجرای برنامه گسترده نوسازی ناوگان، تاکنون ۱۸۰۹ دستگاه اتوبوس بازسازی و نوسازی شدهاند. همچنین، قرارداد تأمین ۷ هزار دستگاه اتوبوس جدید نیز نهایی شده که از این میان، ۲۵۰۰ دستگاه از طریق قرارداد با شرکتهای چینی تأمین میشود و باقی از تولیدات داخلی هستند و تاکنون ۵۰۰ دستگاه از این اتوبوسها تحویل شهرداری شده است.
محمدخانی با اشاره به توسعه اتوبوسهای برقی در تهران اظهار کرد: در قالب این قراردادها، ۳۰۰ دستگاه اتوبوس برقی نیز پیشبینی شده که تاکنون ۱۸۹ دستگاه از آنها وارد خطوط بهرهبرداری شدهاند و ۲۰۱ دستگاه دیگر نیز آماده رونمایی هستند.
وی درباره اقدامات مالی و قراردادی انجام شده، گفت: برای ۲ هزار دستگاه اتوبوس دیگر نیز پیشپرداخت انجام شده که طبق برنامهریزیها تا پایان سال جاری وارد ناوگان خواهند شد.
سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: تهران برای پوشش کامل نیاز حملونقل عمومی، به ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. اقدامات انجامشده در این دوره، حرکتی جدی برای نزدیک شدن به این هدف است .