پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی، سه متهم به گروگانگیری در مشهد شناسایی و فرد ربوده شده پس از پنج روز، آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: با اعلام مفقودی فردی به فوریتهای پلیسی ۱۱۰ کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شدند.
سرهنگ نبی الله مرادی افزود: این فرد توسط چند نفر از خیابان کوشش مشهد ربوده شده بود و طبق تحقیقات پلیس، سه متهم با انگیزه اختلافهای مالی فرد مورد نظر را ربوده و به شهرستان سرخس منتقل کرده بودند.
وی ادامه داد: هویت و مخفیگاه متهمان شناسایی شد و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: فرد ربوده شده پس از حدود پنج روز به آغوش خانواده بازگشت و با دستور تخصصی مرجع قضایی تحقیقات پلیس ادامه دارد.