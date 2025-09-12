رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی، سه متهم به گروگانگیری در مشهد شناسایی و فرد ربوده شده پس از پنج روز، آزاد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: با اعلام مفقودی فردی به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شدند.

سرهنگ نبی الله مرادی افزود: این فرد توسط چند نفر از خیابان کوشش مشهد ربوده شده بود و طبق تحقیقات پلیس، سه متهم با انگیزه اختلاف‌های مالی فرد مورد نظر را ربوده و به شهرستان سرخس منتقل کرده بودند.

وی ادامه داد: هویت و مخفیگاه متهمان شناسایی شد و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: فرد ربوده شده پس از حدود پنج روز به آغوش خانواده بازگشت و با دستور تخصصی مرجع قضایی تحقیقات پلیس ادامه دارد.