

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران صبح امروز (جمعه۲۱ شهریور) نخستین جلسه تمرینی خود را در سالن اصلی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، مال آف آسیا آرنا در مانیل، برگزار کرد. ملی‌پوشان رأس ساعت ۶:۳۰ صبحانه صرف کردند و ساعت ۷ وارد سالن محل مسابقات شدند و پس از گرم کردن از ساعت ۸ زیر نظر مستقیم روبرتو پیاتزا تمرینات توپی خود را آغاز کردند.

در این تمرین، پیاتزا آخرین برنامه‌های تاکتیکی تیم را مرور کرد و با دقت روی جزئیات حرکات بازیکنان در سرویس، دریافت، دفاع و اسپک و کاهش اشتباهات تمرکز داشت. او بار‌ها تمرین را قطع کرد تا نکات لازم را به ملی‌پوشان یادآوری کند. حضور سرمربی و دستیارانش در کنار زمین، فضای تمرین را کاملاً جدی و رقابتی کرده بود.

بردیا سعادت به دلیل گرفتگی عضلانی در تمرینات گروهی حضور پیدا نکرد و زیر نظر علی حدادی فیزیوتراپ تیم ملی، تمرینات انفرادی انجام داد. به گفته حدادی مشکل سعادت جدی نیست، اما پیاتزا ترجیح داد در تمرین امروز ریسک نکرده و از حضور او استفاده نکند، اما این بازیکن از فردا می‌تواند در تمرینات گروهی حاضر شود. با این حال سایر ملی‌پوشان با انرژی و انگیزه بالا، در فضایی متفاوت به کار پرداختند.

برنامه‌ریزی کادر فنی به گونه‌ای است که ساعت تمرینات با زمان برگزاری دیدار‌های رسمی ایران در مرحله مقدماتی هماهنگ باشد؛ موضوعی که می‌تواند کمک بزرگی برای حفظ ریتم و آمادگی بازیکنان داشته باشد. با وجود ساعت غیرمعمول تمرین، نمایش ملی‌پوشان ایران پرنشاط و پرانرژی بود و نشان داد شاگردان پیاتزا آماده شروع پرقدرت در بیست‌ویکمین دوره مسابقات جهانی هستند.

تیم ملی والیبال کشورمان ظهر امروز به هتل شانگاریلا محل اقامت رسمی تیم‌ها در زمان مسابقات خواهد رفت و عصر امروز یک جلسه تمرین وزنه را در هتل محل اقامت خود برگزار خواهند کرد و فردا نیز آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از نخستین دیدار در قهرمانی مردان جهان زیر نظر روبرتو پیاتزا در سالن تمرین برگزار می‌کند.

برنامه بازی‌های ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ (به وقت تهران) به شرح زیر است:

۲۳ شهریور، ساعت ۰۹:۰۰، ایران – مصر

۲۵ شهریور، ساعت ۰۹:۰۰، ایران – تونس

۲۷ شهریور، ساعت ۱۳:۰۰، ایران – فیلیپین (میزبان)

ملی‌پوشان ایران در گروه A این رقابت‌ها با فیلیپین، مصر و تونس هم‌گروه هستند و در صورت صعود باید در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف یکی از تیم‌های قدرتمند گروه H شامل برزیل، صربستان، جمهوری چک یا چین بروند.

تیم ملی والیبال ایران تاکنون هفت بار در قهرمانی مردان جهان حضور داشته است. بهترین نتیجه ملی‌پوشان به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد؛ جایی که تیم ایران با نمایشی درخشان توانستند عنوان ششمی جهان را کسب کرد.