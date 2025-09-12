مقاله‌ای درباره نقش کتابخانه‌های روستایی در توانمندسازی زنان و توسعه اقلیمی خراسان جنوبی به همت کارشناس این استان، برای ارائه در کنگره جهانی ایفلا در قزاقستان پذیرفته و به صورت ویدئویی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مقاله نقش کتابخانه‌های روستایی در توانمندسازی اقلیمی نوشته مریم دهقان‌تنها، کارشناس توسعه کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی، پس از داوری در کنگره جهانی ایفلا (فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری) پذیرفته و برای ارائه در کشور قزاقستان دعوت شد.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی، گفت: در این ارائه، نقش کتابخانه‌های روستایی به‌عنوان مراکز فعال اجتماعی، به‌ویژه در توانمندسازی زنان روستایی برجسته شده است.

ظهوری، افزود: نمونه‌های موفقی مانند پروژه بین‌المللی ترسیب کربن در استان نشان می‌دهد که مشارکت زنان در فعالیت‌های زیست‌محیطی و راه‌اندازی کسب‌وکار‌های خانگی از دل کتابخانه‌های روستایی، اثر ملموسی بر بهبود اقتصاد و جامعه محلی داشته است.

مریم دهقان‌تنها نیز درباره انگیزه نگارش این مقاله گفت: ایده مقاله از تجربه موفق اجرای طرح ترسیب کربن در خراسان جنوبی شکل گرفت و بانوان عضو کتابخانه‌ها در این طرح عملکردی برجسته داشتند و ایفلا فرصتی فراهم کرد تا نقش پررنگ آنان در توسعه محلی و فعالیت‌های اجتماعی برجسته شود و همکاری نزدیک کتابداران و اعضا، کتابخانه‌ها را به پایگاه‌های مؤثر اجتماعی تبدیل کرده و حضور مداوم مردم را در این مراکز تشویق کرده است.

وی افزود: این مقاله در قالب ارائه کوتاه (Lightning Talks) آماده و به دلیل محدودیت حضور مستقیم، با همکاری مشاوران ایفلا، Nafiz Shuva و Diane Koen، به صورت فایل تصویری تهیه و در کانال رسمی ایفلا منتشر شد.

کنگره جهانی ایفلا WLIC ۲۰۲۵ با عنوان «پشتیبانی و همکاری در دوران آشفتگی جهانی: پاسخی از سوی بخش‌های منطقه‌ای ایفلا» از ۲۷ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ (۱۸ تا ۲۲ اوت ۲۰۲۵) در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد.

فایل ارائه مریم دهقان‌تنها در کانال رسمی ایفلا به نشانی https://youtu.be/mK۱ExIGVJHE قابل مشاهده است.