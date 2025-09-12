

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رامون سوزارا رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا در اولین تمرین ایران در سالن اصلی مسابقات قهرمانی جهان حضور یافت و دقایقی نظاره‌گر تمرینات تیم ملی والیبال کشورمان بود.

رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا در حاشیه این تمرین با امیرخوش خیر سرپرست تیم ملی دیدار و گفت‌و‌گو کرد و برای تیم ایران ارزوی موفقت کرد و ابراز امیدواری کرد که ایران به عنوان نماینده آسیا بتواند همانند لیگ ملت‌ها در سطح کلاس جهانی عملکرد خوبی داشته باشد و از خوش خبر خواست یرای هر گونه کمکی روی او حساب کند.

تیم ملی والیبال ایران صبح امروز (جمعه ۲۱ شهریور) نخستین جلسه تمرینی خود را در سالن اصلی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ (مال آف آسیا آرنا) در مانیل، برگزار کرد.