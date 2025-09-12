رزمایش جهادگران ولایت‌مدار و اردوی جهادی نوجهادان تربیتی استان گلستان با حضور ۲۸۵ نفر از اقشار مختلف بسیج، از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان و بسیج مساجد و محلات، در روستا‌های بخش مرکزی شهرستان علی‌آباد کتول آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ،روح الله اکبری معاون بنیاد برکت گفت:هدف از این رزمایش همیاری و شنیدن دغدغه‌های مردم و بهبود شرایط زندگی در حوزه‌های آموزشی و عمرانی است.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این رزمایش به فعالیت‌های عمرانی و آموزشی پرداخته و به نیاز‌های جامعه محلی پاسخ خواهند داد.

اکبری همچنین گفت: این گونه رزمایش‌ها به عنوان ابزاری مؤثر برای تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقاء سطح زندگی در مناطق کم‌برخوردار شناخته می‌شوند و می‌توانند به تقویت روحیه همکاری و همیاری در بین اقشار مختلف جامعه کمک کنند.

روح الله اکبری در پایان گفت:با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی برگزاری چنین رزمایش‌هایی می‌تواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت معیشتی و آموزشی مردم این مناطق ایفا کند.