بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که استان آذربایجان غربی طی روزهای آینده هوایی پایدار، بدون بارش و همراه با دمای معتدل را تجربه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و با خروج سامانه بارشی از منطقه، طی روزهای آینده جوی آرام و آسمانی صاف تا کمیابری در سطح استان آذربایجان غربی پیشبینی میشود.
طی امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، آسمان استان در طول روز صاف تا کمیابری همراه با افزایش نسبی دما و وزش باد خواهد بود. در شب نیز آسمان صاف با وزش باد ملایم پیشبینی شده است. در روز شنبه ۲۲ شهریورماه هم، وضعیت جوی مشابهی با آسمانی صاف تا کمیابری و وزش باد در اغلب مناطق استان ادامه خواهد داشت.
همچنین روز یکشنبه ۲۳ شهریور، هوای استان در بیشتر ساعات صاف تا کمیابری خواهد بود. در بعدازظهر احتمال افزایش ابر و وزش باد در شمال استان وجود دارد.
بر اساس بررسی الگوهای پیشبینی دمایی و با توجه به شمالی شدن جریانات هوا، طی امروز دماهای بیشینه در اغلب نقاط استان آذربایجان کاهش یافته و به زیر ۳۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.
پیشبینی میشود طی هفته آینده تغییرات دمایی محسوسی در شهرهای استان اتفاق نیفتد و این هوای آرام و خنک همچنان در طی روزهای آتی ادامه داشته باشد.