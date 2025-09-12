

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: مرز دوغارون محل خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از ۱۱ استان کشور است و اتباع غیرمجاز از این استان‌ها به اردوگاه‌های نگهداری در استان منتقل و سپس به کشورشان باز می‌گردند.

جعفر سیدآبادی افزود: تدوین اطلس جامع اتباع خارجی گام نخست در ساماندهی این اقشار است و تا پایان شهریور نخستین سامانه ثبت اطلاعات بیومتریک مسافران در مرز دوغارون نصب و راه اندازی می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله نخست با استفاده از این سامانه، اطلاعات همه اتباع افغانستانی هنگام ورود به مرز دوغارون ثبت می‌شود.

سیدآبادی با اشاره به بازدید اخیر مسئولان استانداری از اردوگاه خروج اتباع غیرمجاز «سفیدسنگ» فریمان و مرز دوغارون گفت: در این بازدید روند خدمات‌رسانی و رویکرد کرامت‌محور به مهاجران مورد بررسی قرار گرفت که این اقدامات نقش موثری در جهت تبیین خدمات جمهوری اسلامی ایران در ذهن مهاجران دارد.

اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق سه مرز میلک در استان سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان رضوی به کشورشان باز می‌گردند.