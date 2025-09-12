سرنشینان پراید که اعضای یک خانواده ۷ نفره بودند در سقوط خودرو به دره ۲۰۰ متری در فلارد به طور معجزه آسایی نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست جمعیت هلال احمر استان گفت: خبری مبنی بر سقوط یک دستگاه پراید به دره حدود ۲۰۰ متری نرسیده به روستای دماب در بخش امام زاده حسن (ع) بخش فلارد دریافت شد.

بیژن طاهری افزود: نیرو‌های هلال‌احمر پایگاه شهید ارجمند فلارد و اورژانس ۱۱۵ پس از اقدامات اولیه هفت سرنشین را به بیمارستان شهدای لردگان منتقل کردند.

به گفته وی: هم اکنون حال شش سرنشین خوب وسلامت گزارش شده و راننده به دلیل جراحات زیاد به بخش مراقبت‌های ویژه و Icu منتقل شده است.