کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در آستانه آغاز مسابقات قهرمانی مردان جهان، گفت: دلتنگ جو مسابقات هستیم، جوی که بتوانیم دل مردم را شاد کنیم و انشاالله که بتوانیم بهتر بازی کنیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران صبح امروز (جمعه۲۱ شهریور) نخستین جلسه تمرینی خود را در سالن اصلی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ (مال آف آسیا آرنا) در مانیل، برگزار کرد.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران بعد از این تمرین درباره شرایط تیم ملی اظهار داشت: پنج بازی تدارکاتی برای آماده سازی داشتیم که سه مسابقه در قطر برگزار کردیم و دو بازی هم در مانیل با تیم‌های اسلوونی و آلمان داشتیم. شرایط تیم نسبت به قطر بهتر شده و امروز هم از ساعت هشت صبح در سالن اصلی مسابقات قهرمانی جهان تمرین داشتیم.

مرتضی شریفی با یادآوری این‌که مسابقات تیم ملی والیبال ایران از دو روز دیگر شروع می‌شود، تصریح کرد: مشتاقیم که بازی‌ها زودتر شروع شود. بعد چند ماه دوره از والیبال و بازی‌های رسمی، انشاالله که بهتر باشیم.

وی درباره شرایط خودش ادامه داد: خودم بهترم فقط یه ذره کتف چپم درد دارد که زیاد برایم مهم نیست، چون راست دستم. بهترم و انشاالله بهتر هم می‌شویم.

کاپیتان تیم ملی والیبال درباره وضعیت تیم ایران و تفاوت نسبت به لیگ ملت‌ها گفت: متاسفانه امین و جواد را همراه نداریم که برایمان دردناک است. دو بازیکن اصلی را نداریم. بردیا سعادت و علی حاجی پور به تیم ملحق شدند به همراه علی رمضانی که انشاالله بتوانند جای این بازیکنان را پر کنند. در مجموع الان شرایط خوبی داریم و انشاالله بهتر هم می‌شود.

وی با بیان این‌که دو روز مانده به مسابقات تیم ایران، تاکید کرد: واقعا دلتنگ جو مسابقات هستیم، جوی که دل مردم را بتوانیم شاد کنیم. انشاالله که بتوانیم بهتر بازی کنیم که دل مردم شاد شود.

شریفی درباره مرحله مقدماتی گفت: سه بازی داریم، سه بازی که برخی معتقدند راحت است، اما ساده و آسان نیست، چون تایم مناسبی ندارد و دو مسابقه ایران ساعت ۱۳ به وقت مانیل است و بازی سوم یکم دیرتر است. انشاالله که بتوانیم بازی خودمان را انجام دهیم. در گروه به حریفان کاری نداریم و فکر می‌کنم که در مرحله بعد به برزیل یا صربستان بخوریم که فرقی نداره هر کدوم بودند ما بازی خودمان را انجام می‌دهیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال درباره نگرانی‌های پیاتزا و صحبت‌هایش درباره حریفان که نباید ساده گرفت و به عنوان مثال بازی ایران و کانادا را در المپیک یادآوری می‌کند، گفت: درست می‌گوید. چون خودم در المپیک بودم و بازی با کانادا را یادم هست. اون مسابقه را سه بر صفر باختیم که اصلا انتظار نداشتیم، چون بازی هم صبح بود. در حال حاضر ذهنیت بازیکنان فرق کرده است. در هر ساعتی در دوحه و مانیل تمرین کردیم تا خودمان را به سطح مورد انتظار کادر فنی برسانیم و نگرانی از ساعت بازی نداشته باشیم. اینگونه مسایل دیگر مهم نیست به تلاش می‌کنیم که بهترین خودمان باشیم.