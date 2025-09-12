به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرمربی تیم کبدی استان همدان با بیان اینکه دانشگاه آزاد همدان، میزبان مسابقات کشوری است گفت: در این مسابقات ۲۸ تیم از سراسر کشور حضور دارند و چندین مرحله تمرین تاکتیکی و تکنیکی برای کبدی کاران برگزار شده تا در این مسابقات حضور پرقدرتی داشته باشند.

محمد نجاری افزود: مهمترین درخواست کبدی کاران، تکمیل خوابگاه خانه کبدی کبودراهنگ برای میزبانی از بازی‌های ملی است.

مسابقات کبدی جوانان کشور از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه جاری به میزبانی استان همدان برگزار خواهد شد.