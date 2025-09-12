رئیس‌جمهور مصر با نخست‌وزیر عراق درباره تلاش‌های قاهره برای پیشبرد پرونده هسته‌ای ایران و از سرگیری روند مذاکرات که به توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر شد، رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در یک تماس تلفنی با «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس درباره تحولات نوار غزه صحبت کرد.

طبق گزارش المیادین، دو طرف بر لزوم ورود فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه و برقراری فوری آتش بس و آزادی اسرا تاکید کردند.

رئیس جمهور مصر بر مخالفت با کوچاندن فلسطینی‌ها از سرزمین خود تاکید کرد و گفت: هرگونه اقدامی در این راستا تهدید مستقیمی برای صلح منطقه‌ای است و منجر به موج بی‌سابقه‌ای از آوارگی و مهاجرت غیرقانونی به سمت اروپا می‌شود.

نخست وزیر انگلیس ابراز امیدواری کرد که سفرش به مصر در نزدیکترین زمان ممکن انجام شود.

السیسی همچنین با «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق درباره آخرین تحولات منطقه‌ای از جمله تجاوز رژیم صهیونیستی علیه قطر صحبت کرد و دو طرف تاکید کردند که این تجاوز نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است.

السودانی و السیسی بر همبستگی خود با قطر و مخالفت با هرگونه لطمه زدن به حاکمیت آن یا تلاش برای برهم زدن ثبات این کشور تاکید کردند.

دو طرف بر لزوم توقف فوری جنگ در نوار غزه و ورود بدون شرط کمک‌های بشردوستانه تاکید و مخالفت خود را با کوچاندن فلسطینی‌ها از سرزمین خود اعلام کردند.

السیسی همچنین با نخست وزیر عراق درباره تلاش‌های مصر برای پیشبرد پرونده هسته‌ای ایران و از سرگیری روند مذاکرات که به توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با میانجی‌گری مصر منجر شد و در چارچوب تمایل مصر برای مهار تنش‌های منطقه‌ای و تقویت مذاکرات سازنده و حل و فصل مسالمت آمیز این پرونده حیاتی صحبت کرد.