کارشناس بازار سرمایه گفت: شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات روز سه شنبه با افزایش حدود ۶ هزار واحدی به رقم ۲ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۱۵۷ واحد رسید و هفته‌ای مثبت را پشت سر گذاشت.

همایون دارابی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در تحلیل این روند گفت: با وجود تعطیلی چهارشنبه بازار افزایش قابل توجهی داشت. اگرچه در این روز به علت مازاد عرضه فشار‌هایی وجود داشت، اما در نهایت عرضه‌ها جمع‌آوری شد و بازار مثبت بسته شد.

دارابی درباره دلایل افزایش متوالی بازار طی یک هفته اخیر توضیح داد: پس از وقوع تجاوزات رژیم صهیونیستی که بازار سرمایه را تحت فشار قرار داد و باعث افت شاخص شد، شاهد افزایش عرضه‌ها بودیم و شاخص به مرز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد سقوط کرد. این شرایط باعث شد نقدینگی از بورس خارج شده و به سمت صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا که در قله قیمت بودند، منتقل شود.

او ادامه داد: با بهبود شرایط، نقدینگی دوباره به سمت بازار سهام بازگشت. همچنین اخبار مثبت از سوی وزیر اقتصاد درباره بسته حمایتی بازار سرمایه و طرح‌های جبرانی برای بنگاه‌های آسیب دیده، موجب تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران شد. این عوامل در کنار انتظار برای پذیرش برخی خودرو‌ها در بورس کالا که گره قیمتی و دستوری طولانی‌مدت بازار خودرو را کاهش داده، به افزایش تقاضا در بازار کمک کرد.

همایون دارابی افزود: صنعت خودرو با توجه به بهبود شرایط و کاهش قیمت‌گذاری دستوری، به صدرنشین صنایع بازار تبدیل شده و شرکت‌های وابسته به این صنعت نیز افزایش خوبی را تجربه کرده‌اند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: پس از تعطیلات هفته آینده، بازار سرمایه بتواند روند مثبت خود را با ورود نقدینگی جدید ادامه دهد و جریان مثبتی در معاملات شکل بگیرد.