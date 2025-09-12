کمیته سنای پاکستان در امور تجارت با انتقاد شدید از عملکرد وزارت بازرگانی این کشور اعلام کرد: موانع اداری و سهل‌انگاری‌های موجود روند تجارت پایاپای با جمهوری اسلامی ایران را مختل کرده و منافع بازرگانان دو کشور را به خطر انداخته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «تریبون اکسپرس»، نشست کمیته امور تجاری مجلس سنای پاکستان روز گذشته به ریاست سناتور «انوشه رحمان» برگزار شد و در آن مسئولان عالی‌رتبه وزارت بازرگانی به دلیل عدم ارائه تسهیلات کافی برای تقویت تجارت با ایران به شدت مورد بازخواست قرار گرفتند.

اعضای این کمیته تاکید کردند که چارچوب فعلی باید به گونه‌ای اصلاح شود که تجارت مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور را تسهیل کند و از بوروکراسی پیچیده جلوگیری شود.

سناتور‌های پاکستانی با اشاره به مشکلات ایجادشده در چارچوب مصوبه‌های قبلی خاطرنشان کردند که تجار پاکستانی به دلیل تأخیر‌های اداری متحمل خسارت می‌شوند. کمیته سنای پاکستان از وزارت بازرگانی این کشور خواست در هماهنگی با وزارت امور خارجه، هیأت فدرال مالیات و وزارت دادگستری اصلاحات لازم را هرچه سریع‌تر نهایی کند تا در عین رعایت تعهدات بین‌المللی، منافع بازرگانان نیز حفظ شود.

کمیته سنای پاکستان همچنین به ضعف در روند فعالیت اتاق‌های بازرگانی خارجی در پاکستان پرداخت و اعلام کرد: نبود پروتکل‌های شفاف، بروکراسی پیچیده و سیاست‌های قدیمی موجب رکود این نهاد‌ها شده است.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند با توجه به هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت میان ایران و پاکستان در جریان سفر اخیر دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران به اسلام‌آباد و با در نظر گرفتن موانع بانکی و برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تجارت تهاتری بهترین و مؤثرترین رویکرد برای تحقق این هدف مشترک خواهد بود.