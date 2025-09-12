با تضعیف الگوی تابستانه و کاهش دمای هوا، انجام تمهیدات لازم از جمله تنظیم دمای گلخانهها توصیه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در پیشبینی شرایط جوی میگوید: بررسیها نشان دهنده تضعیف الگوی تابستانه بر روی کشور و ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی است که موجب کاهش دمای هوا و تداوم این شرایط طی هفته آینده میشود.
رضا مرادی توصیه کرد: تمهیدات لازم برای تنظیم دمای گلخانهها در استان، به ویژه در مناطق سردسیر در نظر گرفته شود؛ زیرا با جابجایی تودههای هوا، سرعت وزش باد در مناطقی از استان تا حدی افزایش خواهد یافت.
او گفت: وزش باد در مناطق شمال شرق استان (مناطق شرقی شهرستانهای زرندیه و ساوه) طی امشب میتواند منجر به خیزش گردوخاک محلی در این مناطق شود.
او افزود: از فردا با شرقی شدن دوباره جریانات جوی در بیابانهای نواحی مرکزی کشور و استان شرایط برای انتقال ذرات معلق مهیا خواهد شد که غبارآلودگی طی روزهای آتی را نتیجه خواهد داد.
مرادی این را هم گفت که آسمان استان طی پنج روز آینده صاف تا کمی ابری گاهی غبارآلود پیش بینی میشود.