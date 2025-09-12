به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: این انبار با با هدف کاهش ضایعات و نگهداری ایمن و استاندارد شکر ساخته شده است.
عبدعلی ناصری با اشاره به اینکه این انبار دارای ۳۵ هزار تن ظرفیت است، افزود: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بیش از ۴۰ درصد از شکر موردنیاز کشور را تأمین میکند و این انبار، نقش مؤثری در کاهش ضایعات شکر و همچنین ایجاد فضایی استاندارد برای نگهداری بهداشتی و ایمن محصول دارد.
وی اظهار کرد: انبار ۳۵ هزارتنی کشت و صنعت امیرکبیر، با ترکیبی از بتن و فلز ساخته شده، ارتفاع دیوارهای آن بیش از ۶ متر و ۵۰ سانتیمتر و ارتفاع تاج سوله ۲۴ متر است. همچنین بارانداز داخلی تعبیهشده در این انبار، مانع از ایجاد ضایعات هنگام انتقال شکر میشود.