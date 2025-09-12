پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز دریا با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی در تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس مواج پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز با تداوم فعالیت سامانه کم فشار فصلی، ناپایداری جوی و دریایی در استان مورد انتظار است.
او افزود: بیشینه سرعت باد در شرق و جنوب تنگه هرمز در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا دو متر خواهد رسید و توصیه میشود در این مدت شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری کنند.
او افزود: فعالیتهای دریایی محدود شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر و اسکلههای استان در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد خاطر نشان کرد: وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی تا اواخر وقت روز یکشنبه ۲۳ شهریور تداوم خواهد داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر، همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن مسیلها ورودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود و توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
او افزود: تداوم این شرایط جوی با شدت و ضعف تا اواسط هفته پیش رو در استان مورد انتظار است و تقویت نقطهای بارشها طی اوایل هفته پیش رو احتمال خواهد داشت.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت، نوسان دمایی تغییرات چندانی نخواهد داشت.