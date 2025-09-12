به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شهرستان ماکو در شمال آذربایجان غربی، در شبانه روز گذشته و تا ساعت ۹:۳۰ صبح امروز با ۵۰.۰ میلی متر بارندگی، بیشترین میزان بارش در بین ایستگاه‌های هواشناسی سطح کشور را به خود اختصاص داد.

از اوایل وقت امروز شاهد خروج تدریجی سامانه بارشی از منطقه و توقف بارندگی های این سامانه در نیمه شمالی استان هستیم.

پیش بینی می شود تا اواسط هفته آینده بارش قابل توجهی در استان آذربایجان غربی روی ندهد.