حدود ۳۰ درصد سنگ آهن شرکت‌های فولادی کشور از معادن خراسان رضوی استخراج می‌شود و هیچ اثر و آورده‌ای برای استان ندارد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در دیدار با مدیرعامل بانک صنعت و معدن بر لزوم گردش مالی بنگاه‌های اقتصادی در بانک‌های استان تاکید کرد و گفت: حتی مالیات این شرکت‌های فولادی در استان وصول نمی‌شود؛ البته بخشی از مساله را ما باید حل کنیم و بانک‌ها نیز باید راه حل‌هایی را پیدا کنند.

غلامحسین مظفری افزود: معتقدیم اگر شرکت‌های اقتصادی منابع خود را به خراسان رضوی منتقل کنند، تحقق مسئولیت اجتماعی و پویایی اقتصادی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: بانک‌ها وقتی می‌توانند به سمت حل مشکلات مالی بروند که اختیار داشته باشند و واگذاری و تفویض اختیارات از مرکز به شعب استانی موجب خلق ثروت و افزایش گردش مالی خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: در شرایط سخت کنونی هم می‌شود فرصت ایجاد کرد و باعث شد تا ظرفیت‌های مغفول مانده به فعلیت برسند.

مظفری افزود: در کشور به این نتیجه رسیده‌ایم که ساختار در برخی از بانک‌ها ایراد دارد و اصلاح آن امر آسانی نیست؛ اما به نظر می‌رسد بانک صنعت و معدن ظرفیت‌های فوق العاده‌ای برای نقش آفرینی در اقتصاد استان دارد.

وی با بیان این که تعیین تکلیف طرح های بزرگ بسیار موثر است ادامه داد: از طریق تملک دارایی می‌توان موضوع را حل کرد و باید به سوی احیای واحد‌های راکدی که مزیت نسبی دارند برویم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکلات کارخانه شیشه آذرمینای جام و لزوم حل این چالش‌ها گفت: کارخانه شیشه آذرمینا در تربت جام نقش بسیاری در توسعه منطقه در حاشیه نوار مرزی دارد و محصولی صادراتی تولید می‌کند که درگیر حدود یک هزار میلیارد تومان ترریق اعتبار است.

مظفری همچنین پیشنهاد انعقاد تفاهمنامه در حوزه معدن را با بانک صنعت و معدن داد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این دیدار گفت: بانک صنعت و معدن، یک بانک توسعه‌ای است و موضوعات و ساختار بانک به نحوی طراحی شده که به صورت جزیره‌ای کار می‌کند.

محمود شایان افزود: واحد‌های تولیدی از لحاظ تخصیص ارز، روزگار سختی را می‌گذرانند و از طرفی یکی از مشکلات عمده، واحد‌های نظارتی هستند که استاندار به عنوان نماینده عالی می‌تواند در این زمینه کمک کند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: در سال گذشته، در قالب ۶۹۰ پرونده، تسهیلات با بهره ۹ درصد به مردم پرداخت کردیم و امسال هم برنامه‌ای برای ارائه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت قرض الحسنه برای کسب و کار‌های کوچک و مشاغل خرد داریم.

شایان با بیان این که سامانه‌ها و روش‌های الکترونیکی بانکی را در بانک صنعت و معدن به کار برده‌ایم گفت: در خراسان رضوی، به واحد‌های تولیدی کمک خواهد شد و کارخانه شیشه سازی آذرمینای تربت جام، یکی از واحد‌هایی به شمار می‌آید که دارای معوقه در بانک صنعت و معدن است.

وی افزود: شرکت‌های مستقر در خراسان رضوی می‌بایست منابع و حساب‌های خود را در این استان نگه دارند و ما هم آمادگی برای برگزاری نشست‌های بررسی مشکلات واحد‌های اقتصادی را داریم.