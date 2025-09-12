پخش زنده
پدیده گرد و خاک محلی در خوزستان تا فردا در استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی با بررسی آخرین نقشههای تا روز سه شنبه تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت.
محمد سبزه زاری افزود: طی امروز و فردا (بویژه امروز)، سرعت وزش بادها در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبی و مرکزی استان بصورت متوسط همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال وقوع گردوخاکهای محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق وجود دارد.
وی ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود. همچنین از اواخر وقت فردا تا اواسط روز سه شنبه جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکز استان خواهد شد.
در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۷ و ایذه با دمای ۱۷.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۶.۲ و ۲۹.۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.