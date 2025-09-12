فعال کردن ظرفیت‌های معدنی، گردشگری و کشاورزی تکاب در اولویت‌ برنامه های استانداری آذربایجان غربی است.

فعال سازی ظرفیت‌های معدنی، گردشگری و کشاورزی تکاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان غربی گفت: شهرستان تکاب یکی از شهر‌های دارای پتانسیل اقتصادی، معدنی و کشاورزی است و فعال کردن ظرفیت‌های معدنی، گردشگری و کشاورزی در تکاب اولویت‌های استانداری آذربایجان غربی است.

رضا رحمانی افزود: وجود معادن کم نظیر طلا و سایر مواد معدنی در شهرستان تکاب ایجاب می‌کند تا این منابع تبدیل به سرمایه گذاری در کشور و منطقه شوند.

وی گفت: توجه به طرح‌های توسعه‌ای برخی معادن در منطقه همانند معادن طلا و جذب سرمایه گذار برای معادن تازه اکتشاف شده از اولویت‌های کاری مسؤلین استانی و شهرستانی در تکاب است.

استاندار آذربایجان غربی گفت: آگهی طرح توسعه معدن طلای زرشوران (فازدوم توسعه) طبق اعلام مدیر عامل معدن طلای زرشوران هفته آینده یعنی اواخر شهریور اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.

ححت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی گفت: برکات و دستاورد‌های سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب بسیار خوب بوده و در حوزه‌های گردشگری، معادن طلا و سنگ، و توجه به بهبود و آسفالت جاده‌های مواصلاتی و اصلی شهرستان مصوبات خوبی در جلسه اتخاذ شد.

وی گفت: با توجه به اخذ موافقت واگذاری زمین‌های اوقافی از رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از سوی بنده این موضوع نیز از مصوبات جلسه امروز با استاندار بود.

حجت الاسلام میرزایی افزود: خروجی مصوبات جلسه امروز ما با استاندار آذربایجان غربی قطعا موجب خوشحالی مردم شهرستان در روز‌های آینده خواهد شد.

وی گفت: با راه اندازی فاز دوم معدن طلای زرشوران تولید طلا در این معدن به ۴ الی ۵ تن در سال افزایش خواهد یافت و این مهم از برکات رایزنی‌های نماینده شهرستان و مساعدت استاندار محترم و از مصوبات جلسه امروز نیز بود.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب نیز گفت: عملکرد‌های ضعیف و نمایشی انجام شده در تکاب در زمینه‌های کلنگ زنی اجرای طرح فاضلاب شهری در تکاب، طرح توسعه تنها بیمارستان تکاب و موضوع تخصیص حقوق دولتی معادن به شهرستان به اعتماد مردمی در شهرستان آسیب زده و نوعی بدبینی نسبت به مسؤلان ایجاد کرده است.

امام جمعه تکاب افزود: امید می‌رود با وحدت و همدلی مسؤلان و عمل به وعده‌های اعلامی دوباره جوانه‌های امید در دل مردم شکوفا و شاهد تحقق وعده‌های مسؤلان فعلی در عرصه‌های مختلف توسعه‌ای و اقتصادی شهرستان باشیم