پخش زنده
امروز: -
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی درگذشت پزشک خدوم، سرشناس و متعهد، دکتر غلامرضا باهر را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری با صدور پیامی درگذشت دکتر غلامرضا باهر را تسلیت گفت.
متن این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت پزشک سرشناس، متعهد و ممتاز مرحوم دکتر غلامرضا باهر (رحمة الله علیه) موجب تألم و تأثر گردید.
آن شخصیت علمی در سالهای خدمت، نمونهای شاخص از مردمداری و اخلاق بود.
آن مرحوم در دوران نهضت اسلامی و پس از آن، همراه با امام، انقلاب و مرجعیت بود و خدمات شایانی به مردم و علمای اسلام ارائه کرد.
ضایعه درگذشت آن فقید سعید را به همه بازماندگان، وابستگان و جامعه پزشکی کشور و قم تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن پزشک خدوم، رحمت و مغفرت مسألت دارم.
سید هاشم حسینی بوشهری
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم