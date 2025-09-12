رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی درگذشت پزشک خدوم، سرشناس و متعهد، دکتر غلامرضا باهر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری با صدور پیامی درگذشت دکتر غلامرضا باهر را تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت پزشک سرشناس، متعهد و ممتاز مرحوم دکتر غلامرضا باهر (رحمة الله علیه) موجب تألم و تأثر گردید.

آن شخصیت علمی در سال‌های خدمت، نمونه‌ای شاخص از مردم‌داری و اخلاق بود.

آن مرحوم در دوران نهضت اسلامی و پس از آن، همراه با امام، انقلاب و مرجعیت بود و خدمات شایانی به مردم و علمای اسلام ارائه کرد.

ضایعه درگذشت آن فقید سعید را به همه بازماندگان، وابستگان و جامعه پزشکی کشور و قم تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن پزشک خدوم، رحمت و مغفرت مسألت دارم.

سید هاشم حسینی بوشهری

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم