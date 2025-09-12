پخش زنده
مدیر امور انتقال ناحیه جنوبشرق خوزستان شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: پستهای برق ناحیه جنوبشرق برای حفظ پایداری آنها در مقابل رطوبت و آلودگیهای محیطی شستشو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،حمیدرضا زرینجویی گفت: به علت شرایط آب و هوایی خاص ناحیه (گرمای بسیار زیاد همراه با رطوبت بسیار بالا و ترکیب آن با آلودگیهای شیمیایی و گرد و خاک)، همواره شستشوی ایستگاههای برق ناحیه از اولویت خاصی برخوردار بوده است.
وی بیان کرد: به همین دلیل برای مقابله با شرایط محیطی و جلوگیری از ایجاد حادثه در پستهای برق، با همکاری امور حمل و نقل شرکت، کلیه ۱۳ ایستگاه ناحیه جنوبشرق (شهرستانهای ماهشهر، هندیجان، بندر امام خمینی (ره) و جراحی) که فاقد پوشش عایقی RTV بودند، شستشو شدند.
مدیر امور انتقال ناحیه جنوبشرق خوزستان شرکت برق منطقهای خوزستان خاطر نشان کرد: این اقدام باعث میشود تا آمادگی کامل برای روزهای شرجی پیشرو که معمولا در شهریور ماه و نیمه اول مهر ماه به حداکثر خود میرسد، ایجاد و از بروز حادثه در شبکه جلوگیری گردد.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.