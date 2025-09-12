پدر شهید والامقام محمدعلی نجفی به فرزند شهیدش پیوست و به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ پدر شهید والامقام محمدعلی نجفی آسمانی شد.

حاج سیف‌علی نجفی پدر شهید والامقام محمدعلی نجفی پس از سال‌ها تحمل بیماری و رنج دوری از فرزند دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و تدفین پیکر پدر این شهید صبح پنج‌شنبه ۲۰ شهریور ماه با حضور مردم و خانواده شهدا در بهشت کبری شهرستان ابهر برگزار شد.

شهید والامقام محمدعلی نجفی دوم آبان ۱۳۴۴، در روستای چنگ الماس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد.

این شهید پاسدار ،۲۷ بهمن ۱۳۶۴ بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.