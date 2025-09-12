همزمان با ایام مبارک میلاد پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) با کمک خیران هشت زندانی جرائم غیرعمد در مراغه به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی مدیرعامل انجمن حمیات زندانیان مراغه گفت: این زندانیان با اختصاص هزینه‌های مجلس ترحیم، شب هفت و چهلم پنج نفر از متوفیان در این شهرستان از زندان آزاد شده‌اند.

سعید دوست احدی افزود: هزینه‌های آزادی این زندانیان به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از طرف خانواده‌های مرحومان حمید خرسندی، فریبا الیاس زاده، فاطمه رنجی، بتول اسدیه و فدایی وطن پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون با کمک یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی خیران مراغه‌ای ۴۰ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شده‌اند.

به گفته مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مراغه، تخصیص هزینه مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد برای آزادی زندانیان به یک سنت حسنه در این شهرستان تبدیل شده است.