به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان شوشتر گفت: با حمایت شرکت کشت و صنعت نیشکر امام خمینی شوشتر این بسته‌های نوشت افزار میان دانش آموزان زیر پوشش این نهاد توزیع شده است.

محمد رضا خواجه نصیری افزود: از جمله اقلام این بسته‌ها، کیف، مداد، دفتر، مداد رنگی و دیگر اقلام تحصیلی است که به دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شوشتر اهدا شده است.

وی ادامه داد: شرکت‌ها و خیران می‌توانند جهت مشارکت در کمک به دانش آموزان مددجو به مراکز نیکوکاری و اداره کمیته امداد امام خمینی شهرستان شوشتر مراجعه نمایند.