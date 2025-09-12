به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در پلدشت گفت: از کل تخت‌های بیمارستانی موجوددر کشور، حدود ۴۰ هزار تخت فرسوده است و بایدبازسازی ویا جایگزین شوند که انشالله در صورت تامین منابع بتوانیم آنها را بتدریج بازسازی کنیم و تخت‌های جدیدی را راه اندازی کنیم .

سجاد رضوی خاطر نشان کرد: در سال جاری در برنامه داریم حدود شش هزار تخت جدید با صرف هزینه ای بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان تا آخر سال به بهره برداری برسد که تعداد تخت‌های موجود در کشور از ۱۶۴ هزار تخت به ۱۷۰ هزار تخت افزایش خواهد یافت .

وی افزود: تعدادی از این تخت‌ها به آذربایجان غربی تعلق خواهد گرفت، این استان در تناسب تخت و میزان‌( ای سی یو )و (سی سی یو) نسبت به کل کشور شاخص‌های کمتری دارد که در این زمینه لازم است کار شود و کمک کنیم دانشگاه استان به شاخص‌های متوسط کشوری برسد.