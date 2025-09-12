پخش زنده
نخستین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزشی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دبیر کل اجرایی این المپیاد از آغاز برگزاری نخستین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزشی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد و گفت: این المپیاد با حضور ۷۰۰ دانشجو از امروز با پذیرش تیمهای دانشجویی دختر و پسر از سراسر کشور در سه بخش رباتیک، دیجیتال و فیجیتال و نوآوری و فناوری در ورزش برگزار میشود.
احسانی افزود: در اولین المپیاد ورزشهای فناورانه ۱۰ تیم رباتیک، ۱۰۴ طرح نوآورانه و فناورانه در ورزش و ۳۶۱ دانشجو در بخش دیجیتال و فیجیتال به رقابت خواهند پرداخت.
وی با اشاره به برنامه ریزی و آمادگی کامل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای برگزاری این رویداد خاطر نشان کرد: آیین افتتاحیه اولین المپیاد ورزشهای فناورانه با حضور مسئولان دانشگاه، وزارت علوم، وزارت ورزش روز شنبه ۲۲ شهریورماه از ساعت ۱۵ الی ۱۸ در مجموعه ورزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود.