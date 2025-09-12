به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سرهنگ احمد کرمی اسد با بیان اینکه بازگشت مسافران از استان‌های شمالی کشور از ساعت اول امروز صبح آغاز شده گفت: به شکلی که اکثر محور‌های خروجی استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و حتی محدوده قزوین، استان‌های زیارتی مثل خراسان رضوی پر حجم و پر ترافیک است.

وی افزود: موضوع نگران کننده این است که برابر اعلام دوستان در سازمان هواشناسی بارش باران در محور‌های استان‌های شمالی و استان اردبیل است که باعث لغزندگی محور‌ها می‌شود لذا توصیه می‌کنیم عزیزان در مسیر برگشت حتما حداکثر دقت را در فرایند رانندگی داشته باشند، رعایت سرعت مطمئنه جز موضوعاتی است که در پایداری وسیله بسیار موثر است.

کرمی اسد اظهار کرد: خواهش میکنم عزیزان حتماً سفرهایشان را یه لحظات و ساعات پایانی امروز موکول نکرده و از همین الان سفرشان را آغاز کنند تا به مقصد برسند.