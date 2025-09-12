به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ جاور صفاری به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: با نزدیک شدن به ساعات پایانی تعطیلات ایام میلاد پیامبر (ص) و شتاب گرفتن خروج هموطنان از گیلان برای بازگشت به شهر‌های خود ، هم اکنون جاده رشت – قزوین با ترافیک سنگین و پرحجم خودرو‌های مسافران مواجهه است و پیش بینی می‌شود حجم خودرو‌های خروجی از استان در ساعات پیش رو باز هم بیشتر شود.

وی با بیان اینکه برای تسهیل تردد خودرو‌های مسافران در خروج از گیلان، محدودیت ترافیکی در مسیر خروجی جاده رشت - قزوین از ساعت ۸ صبح امروز ۲۱ شهریور اعمال شده است، افزود: بر این اساس، تردد همه تریلر‌ها و کامیون‌ها به جز حاملان مواد سوختی و خوراکی تا ساعت ۲۴ امشب در این مسیر ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان از مسافران خواست برای خروج از استان، شتاب بی مورد نداشته باشند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت مجاز و خودداری از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی، سفر خاطره انگیز و امنی را برای خانواده خود رقم بزنند.

سرهنگ صفاری افزود: از سه شنبه این هفته تاکنون ، بیش از ۳۵۰ هزار خودرو به گیلان وارد شده اند.