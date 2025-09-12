به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از آغاز طرح تعویض بیش از ۱۵۰ هزار چراغ گازی پرمصرف معابر استان با چراغ‌های ال‌ای‌دی کم‌مصرف خبر داد. طاهر کیامهر در این‌باره گفت: این طرح در راستای سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی و ارتقاء بهره‌وری در بخش روشنایی معابر استان، از محل بازار بهینه برق اجرایی می‌شود.

وی افزود: در مرحله آغازین این طرح، نصب ۶۳۰ چراغ ال‌ای‌دی در نقاط مختلف استان انجام شده است و انتظار می‌رود طی ۱۴ ماه آینده تمامی چراغ‌های معابر استان به چراغ‌های ال‌ای‌دی تبدیل شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ غربی تصریح کرد: با اجرای کامل این طرح، سالانه بیش از ۶۸ میلیون کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی در مصرف انرژی روشنایی معابر عمومی استان محقق خواهد شد که می‌تواند به کاهش چشمگیر مصرف برق و کاهش فشار بر شبکه توزیع منجر شود.

کیامهر همچنین از اجرای ۱۵ طرح جدید در حوزه برق‌رسانی استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها شامل توسعه شبکه‌های برق، افزایش ظرفیت تامین برق، بهبود کیفیت روشنایی معابر، توسعه خطوط فشار متوسط و ضعیف، احداث پست و ترانس جدید و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع در مناطق شهری و روستایی است که همگی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به مشترکان اجرا می‌شوند.

وی در پایان به مزایای چراغ‌های ال‌ای‌دی اشاره کرد و گفت: این چراغ‌ها علاوه بر کاهش چشمگیر مصرف برق، عمر طولانی‌تر، کیفیت نوری بهتر و نیاز کمتر به تعمیرات دارند که منجر به کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش رضایت شهروندان خواهد شد.