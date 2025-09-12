به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، اصحاب فرهنگ و قلم و دوستداران کتاب برگزار شد، از کتاب «ایگو یکپارچه»، سومین اثر سید امین موسوی سرشت نویسنده جوان و فعال فرهنگی بندر امام خمینی در سالن شهید الیاس موحد رونمایی شد.

سید امین موسوی سرشت نویسنده کتاب «ایگو یکپارچه» در این مراسم موضوعات کاهش اضطراب، کنترل استرس و تضاد‌های درونی را از محور‌های کتاب دانست و گفت: شناخت و درون‌کاوی نفس می‌تواند به یکپارچگی ایگو و در نتیجه سلامت روان فرد منجر شود.

وی افزود: این کتاب چشم‌اندازی به کیفیت زندگی ذهنی دارد و حتی می‌تواند تجربه پس از مرگ را پیش‌بینی کند.

پیش از این دو کتاب فلسفی با عنوان‌های «عدم» و «هستی» از این نویسنده جوان بندر امام خمینی چاپ شده است.