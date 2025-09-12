پخش زنده
خطیب جمعه تهران با تأکید بر اهمیت سیره پیامبر اکرم صلی الله و علیه وآله و سلم گفت: پیروی از روش زندگی آن حضرت، راه درست برای مؤمنان در تمام عرصههاست و قرآن کریم نیز بر این امر تأکید دارد.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما; حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه امروز تهران گفت: کلید فضای مجازی، آمریکا و بیگانگان هستند. آنان به شما خط ندهند که خط آنان بیگانگی از خداست. خط باخدایی را دنبال کنید. سیره پیغمبر اسلام صلی الله و علیه و اله و سلم بهترین سرمشق زندگی است. در زمان جنگ و صلح راه را نشان میدهد. در عرصه فردی از بهداشت تا عبادت خط میدهد. چگونگی رعایت حقوق خانواده و تعامل با فرزندان و خویشاوندان را مشخص میکند. سیره پیامبر اکرم (ص) در همه عرصههای مورد نیاز به ما خط میدهد.
وی با اشاره به هفته وحدت، گفت: تلویزیون و فضای مجازی همه آمدند و میلاد حضرت پیامبر (ص) را بزرگ داشتند. همیشه این راه را دنبال کنیم. هفته وحدت ابتکار جمهوری اسلامی است، اما اصل این ابتکار از حضرت امام صادق علیه السلام است که فرمود «با برادران اهل سنت برادرانه رفتار کنید.» روشی که اکنون در بخشهای تلفیقی کشور در حال اجراست.
خطیب جمعه تهران با اشاره به دیدار اخیر هیئت دولت با رهبر انقلاب گفت: بیانات رهبر انقلاب در دیدار منشور مسئولان دولتی است. رهبر انقلاب در این دیدار از پرکاری و روحیه و انگیزه رئیسجمهوری تجلیل کردند. همچنین رهبر انقلاب به حساسیت درباره مسائل دینی اشاره کردند. مردم جمهوری اسلامی را برای اجرای دین خواستند. مسئولان مراقب گفتار خود باشند که خدای نکرده گوشهای از اسلام آسیب نبیند. این مردم و ما فدایی دین و اسلام هستیم.
وی افزود: دین از مولفههای قدرت کشور است. در کشور ما دین پررنگ است. برخی به دروغ میگفتند دین کمرنگ شده است. دین کمرنگ نشده است؛ بیش از ۳ میلیون ایرانی در راهپیمایی اربعین شرکت کردند. حدود ۱ میلیون نفر در اعتکاف شرکت کردند که بیشترشان جوان هستند.
خاتمی با تأکید بر حفظ اتحاد و انسجام گفت: این امر مثل آفتاب روشن است که آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران را زدند تا مردم به خیابانها بیایند و اغتشاشات ۱۴۰۱ تکرار شود که به فضل خدا ناکام قطعی ماندند. همه مراقب این وحدت باشند، حرفهای تفرفهافکن نزنند، همه باید حرف مردم را بزنیم که حرف اتحاد و انسجام است.
وی با اشاره به حمله تروریستی اسرائیل به مقر حماس در قطر، ادامه داد: ژن رژیم صهیونیستی خونخواری است. در جنایت اخیر هم آمریکا قطعاً دست داشته است. فضای هوایی قطر هم تحت پوشش پایگاه العدید آمریکاست، چطور آنان خبر نداشتهاند؟ ترامپ گفته ناراحت است نه به دلیل اینکه قطر را زدند به این دلیل که ناکام بوده و فرماندهان جان سالم به در بردند.
خطیب جمعه تهران گفت: بهعنوان امام جمعه موقت تهران میگویم دولت مصر، اردن، بحرین و عربستان بشنوند که اگر این جنایتکار وحشی قدرت پیدا کند به شما هم حمله خواهد کرد. شعارش اسرائیل بزرگ است و بخشی از اردن و مصر را میخواهد بگیرد. این رژیم بهذات تجاوزگر است و میخواهد تجاوزگریاش را تکمیل کند.
وی افزود: راه مقابله، التماس به سازمان ملل یا التجا به نهادهای بینالمللی نیست. راهش کوبیدن اسرائیل است. قدرت خود را متمرکز کنید و رژیم صهیونیستی را بکوبید. حداقل کشورهای اسلامی روابط سیاسی و بازرگانی را با این رژیم جلاد و خونخوار قطع کنند.
خاتمی سپس با اشاره به تکرار ادعاهای وزرای خارجه کشورهای اتحادیه عرب، گفت: جزایر سهگانه ملک ایران بوده و خواهد بود. این بازی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و شما مدام بازی میخورید. خجالت نمیکشید؟ رژیم صهیونیستی از اسرائیل بزرگ صحبت میکند و میخواهد کشورهای شما را بگیرد و شما به دروغ دشمن خیالی مطرح میکنید؟ ایران دشمن هیچیک از همسایههای خود نیست، اما از خاک خودش دستبردار نیست و نخواهد بود.
وی همچنین گفت: خلع سلاح حزبالله برای نه فقط لبنان که برای جهان اسلام خطرناک است. رژیم صهیونیستی، دیوانهای که دندانهایش را تیز کرده، چه کسی باید دندانش را بشکند جز حزبالله لبنان؟ دولت لبنان سخت در اشتباه است. حزبالله بازوی توانمند شماست؛ از آن استفاده کنید.