سنگ نگاره اواخر دوره ساسانی با قدمت بیش از هزار و ۵۰۰ سال، حجاری شده بر روی صخرههای دشت مرودشت کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ابوالحسن اتابکی باستان شناس گفت: یکی از کوچکترین سنگنگارههای اواخر دوره ساسانی با قدمت بیش از هزار و ۵۰۰ سال که پیکره یکی از بزرگزادگان ساسانی را در قالب نقش سوزنی بر روی صخرههای دشت مرودشت به تصویر کشیده است کشف شد.
وی بیان کرد: دشت مرودشت با خاستگاه سه تمدن بزرگ "اشکانی"، "هخامنشی" و "ساسانی"، بیشترین آثار تاریخی فلات ایران را در خود جای داده است و به همین دلیل ما توانستهایم تا امروز بیش از ۵۰ اثر تاریخی (که بیشتر سنگ نبشتههای ساسانی است) را در دشت مرودشت کشف و مورد بررسی قرار دهیم.
"گردنبند مرصع و دارای آویز زیبا"، "روبانهای مواج" و "لباس فاخری" که در این نقش حجاری شده است نشان میدهد که این شخص به گمان یکی از "بزرگزادگان" یا "اسواران" اواخر دوره ساسانی در شهر استخر و ایالت پارس بوده است.
شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.