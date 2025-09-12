به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیات بسکتبال خوزستان گفت: پریا مهرمند و مبینا بریهی با نظر مربیان در ترکیب اصلی تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران کشورمان برای حضور در رقابت‌های معتبر دیوژن B آسیا قرار گرفتند.

محسن روشن ضمیر افزود: راهیابی دو دختر خوزستانی به تیم ملی زیر ۱۶ سال یک موفقیت تاریخی برای رده‌های پایه بسکتبال خوزستان است و شان‌دهنده ظرفیت‌های بالای بسکتبال بانوان استان می‌باشد.

وی ادامه داد: حضور این دو بازیکن نویدبخش آینده‌ای روشن برای بسکتبال دختران استان و انگیزه‌ای تازه برای سایر بازیکنان نوجوان خوزستانی است تا با تلاش و پشتکار، مسیر ستاره شدن در میادین ملی و بین‌المللی را طی کنند.