دو بسکتبالیست خوزستانی در ترکیب نهایی تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیات بسکتبال خوزستان گفت: پریا مهرمند و مبینا بریهی با نظر مربیان در ترکیب اصلی تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران کشورمان برای حضور در رقابتهای معتبر دیوژن B آسیا قرار گرفتند.
محسن روشن ضمیر افزود: راهیابی دو دختر خوزستانی به تیم ملی زیر ۱۶ سال یک موفقیت تاریخی برای ردههای پایه بسکتبال خوزستان است و شاندهنده ظرفیتهای بالای بسکتبال بانوان استان میباشد.
وی ادامه داد: حضور این دو بازیکن نویدبخش آیندهای روشن برای بسکتبال دختران استان و انگیزهای تازه برای سایر بازیکنان نوجوان خوزستانی است تا با تلاش و پشتکار، مسیر ستاره شدن در میادین ملی و بینالمللی را طی کنند.