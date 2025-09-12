فصل صید ماهیان استخوانی از ۱۵ مهر در دریای مازندران آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره کل شیلات مازندران گفت: فصل صید ماهیهای استخوانی در دریای مازندران از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز میشود.
نیما حسینزاده افزود: براساس برنامهریزی صورتگرفته و مصوبه کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ایران، فصل صید ماهی استخوانی در دریای مازندران اعلام شد.
وی افزود: فصل صید ماهیان استخوانی در منطقه میانکاله بهشهر بهدلیل شرایط خاص از ۱۵ مهرماه آغاز میشود و فصل صید ماهی استخوانی در سایر نقاط استان از ۲۰ مهرماه در دریای مازندران است.
حسینزاده تصریح کرد: تمام برنامهریزیهای لازم برای آغاز فصل صید در دریای مازندران صورتگرفته است.
سرپرست اداره کل شیلات مازندران یادآور شد: امسال تعاونیهای صیادی پره در اجرای طرح کمک به تکثیر طبیعی برای حفظ ذخایر دریای خزر مشارکت داشتند.
مازندران با توجه به در اختیار داشتن بیشترین ساحل جنوبی دریای خزر و وجود رودخانههای متعدد یکی از استانهای پیشرو در آبزیپروری و فعالیتهای شیلاتی است، سالانه حدود ۳۰ هزار تن انواع آبزیان تولید شده در این استان به سایر نقاط کشور و صادرات ۱۲ تا ۲۰ هزار تنی محصولات شیلاتی به ارزش ۲۰ تا ۲۵میلیون دلاری نیز انجام میشود.
همسایگی با دریای خزر در نوار ساحلی به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر و وجود ۵۴ شرکت تعاونی صیادی پره در این استان با اشتغال حدود چهارهزار و ۲۰۰ نفر و همچنین فعالیت بیش از سههزار و ۸۰۰ مزرعه آبزیپروری سبب شده که مازندران بیشترین سهم را در فعالیتهای شیلاتی جنوب دریای خزر داشته است.
صید و ماهیگیری در سواحل دریای خزر به روش " پره " است به این صورت که تورهایی با ارتفاع هفت تا ۱۰ متر و به طول یک هزار و ۲۰۰ متر به کمک یک قایق به صورت نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل دریا (۱۴ متری عمق دریا) ریخته و پس از انباشته شدن از ماهیان استخوانی شامل گونههای کفال، سفید و کپور، به وسیله تراکتور به ساحل کشیده میشود.
سر صیاد، فوکا پوش (صیادان باچکمههای بلند) تور ریز، چینت چی (مرمت کار تور) قایقران و تراکتور ران از نیروهای اصلی در انجام صیادی پره هستند.
صیادان مازندرانی در فصل صید ماهیان استخوانی سال گذشته ۴ هزار و ۱۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از دریای خزر صید کردند که ارزش وزنی ماهیان صید شده ۸ درصد بیشتر از سال قبل از آن بود.