پخش زنده
امروز: -
دومین جشنواره ماهی گاریز در محلهی نایبند بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس در این مراسم گفت: انتقال اصالت فرهنگ هرمزگان به سراسر کشور و نسل جوان از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره بود.
مهدی نوبانی افزود: در این مراسم بیش از ۵۰۰ کیلوگرم ماهی گاریز به صورت کبابی بین شهروندان توزیع شد.
احمد مرادی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: با برگزاری این جشنواره بنیان خانواده محکمتر و فرهنگ استفاده از ماهی در بین نسل جوان ترویج مییابد.
ماهی گاریز از خانواده ساردین ماهیان در ابعاد ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر است که در آبهای خلیج فارس صید میشود.
بیشتربخوانید:آغاز صید گاریز ماهی محبوب هرمزگانیها از آبهای خلیج فارس
به طور میانگین سالانه بیش از ۳۷۰ هزار تن ماهی از آبهای هرمزگان صید میشود.
هرمزگان رتبه نخست صید و صیادی در کشور را دارد.