به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: با اشاره به دمای هوای امروز گفت: دمای هوای امروز جمعه ۳۸ درجه سانتی گراد است که این عدد در روز شنبه و یکشنبه به ترتیب به ۳۴ و ۳۵ درجه می‌رسد.

وی ادامه داد: در دو سه روز آینده آسمان صاف، در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی خواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: امروز جمعه آسمان صاف، در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک خواهیم داشت.