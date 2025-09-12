ابوطالبی، محسن نژاد و صیدی ملی پوش شدند

ابوطالبی، محسن نژاد و صیدی ملی پوش شدند



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال صبح امروز در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها محمدجواد ابوطالبی در وزن ۶۳ کیلوگرم، احمدرضا محسن نژاد در وزن ۶۷ کیلوگرم و محمدهادی صیدی در وزن ۹۷ کیلوگرم بعنوان ملی پوش ایران در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال (امید) در کشور صربستان انتخاب شدند.

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

۶۳ کیلوگرم:

امیررضا ده بزرگی، برنده ۱ – امیررضا ذکریایی ۱

عرفان جرکنی، برنده ۱- رضا قیطاسی ۱

عرفان جرکنی ۶ – امیررضا ده بزرگی ۳

محمدجواد ابوطالبی، برنده ۱- عرفان جرکنی ۱

محمدجواد ابوطالبی ملی پوش شد

۶۷ کیلوگرم:

علی چوبک زن ۴ – محمدمهدی غلامپور ۲

محمد کمالی ۸ – رامین بخشی ۱

احمدرضا محسن نژاد ۹ – محمد کمالی صفر

احمدرضا محسن نژاد ملی پوش شد

۹۷ کیلوگرم:

امیررضا مرادیان ۵ – شایان حبیب زارع ۳

امیررضا مرادیان ۶ – امیررضا اکبری ۴

محمدهادی صیدی ۱۰ – امیررضا مرادیان صفر

محمدهادی صیدی ملی پوش شد