به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم پیکر پاک حاجیه خانم جواهر خانم جوزرع مادر سردار شهید والامقام مسعود پیشبهار تشییع و در بهشت رضوان شهرستان بهبهان به خاک سپرده شد.

سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: حاجیه خانم جواهر خانم جوزرع پس از سال‌ها صبر و بردباری، ندای حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سید رضا حسینی افزود: سردار مسعود پیشبهار از فرماندهان دوران دفاع مقدس و فرزند این مادر گرانقدر متولد سال شانزدهم تیر ماه سال ۱۳۴۱ بود که در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ در عملیات بیت المقدس و در محور شادگان -دارخوین به درجه رفیع شهادت نائل آمد.