میزگرد اقصادی با موضوع فرستها و چالشهای صنعت استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شب گذشته برنامه میزگرد اقتصادی با موضوع فرصتها و چالشهای صنعت استان اصفهان با اجرای امید قالیباف در قالب رویداد رسانهای "ایران جان، اصفهان ایران " برگزار شد .
در این برنامه کارشناسانی از جمله زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، غلامرضا باقری مدیرعامل پالایش نقت اصفهان، صادق کرمی سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و بهنام ابراهیمی استاد دانشگاه اصفهان چالش ها و راهکارهایی را که در پیش روی صنایع استان هست را مطرح کردند.