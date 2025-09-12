به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دور اول اردوی تیم ملی بوکس رده سنی نوجوانان کشور به منظور کسب آمادگی حضور در رقابت‌های فراملی از روز شنبه ۲۲ شهریورماه به میزبانی تهران آغاز خواهد شد.

این مرحله از اردوی ملی پوشان بوکس نوجوانان کشور به مدت دو هفته و تا چهارم مهرماه در مجموعه ورزشی انقلاب تهران ادامه خواهد داشت.

براین اساس، آژوان سالم، آراس ملاویسه و کاوان مولودی سه نماینده شایسته کردستان با دعوت سرمربی تیم ملی بوکس کشور به مرحله اول آمادگی ملی پوشان دعوت شده‌اند.

بیژن عبدالملکی مربی موفق و سرشناس کردستانی نیز در این اردو ملی پوشان بوکس نوجوانان کشورمان را همراهی خواهد کرد.