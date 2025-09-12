پخش زنده
امروز: -
دور جدید اردوی تیم ملی هندبال مردان کشورمان از امروز با دعوت از ۱۷ بازیکن در محل فدراسیون هندبال آغز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رافائل کاستیلو، سرمربی تیم ملی هندبال مردان، برای این اردو کیانوش پالاد، فواد فرهادی، آرمان رحمانی، میلاد قلندری، یونس آثاری، محمد غلامی، سعید علیاکبری، افشین صادقی، رضا شجاعی، علیرضا پیرزاده اهوازی، صابر حیدری، امیرحسین فیروزبخت، محمد بهنامنیا، الله کرم استکی، شهاب صادقزاده، مصطفی شیرازی و وحید مسعودی را دعوت کرده است.
اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال کشورمان ۲۶ شهریور به پایان میرسد.