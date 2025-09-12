پخش زنده
مراحل برگزاری آزمونهای مرحله دوم گروهی هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آزمونهای مرحله دوم گروهی هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در روزهای ۲۲ تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ برگزار میشوند.
بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مراسم اختتامیه هفدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ برگزار میشود.
این دوره از المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ۶ حیطه آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی، استدلال بالینی، هنر و رسانه و طراحی کمپین، مدیریت نظام سلامت و همگرایی در علوم پایه و مرزهای دانش برگزار خواهد شد.