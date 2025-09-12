پخش زنده
جدیدترین قسمت از برنامه «نردبان» به مناسبت روز ملی سینما روی آنتن میرود و پرونده «عکاسی در سینما» را با حضور فرهاد فوقانی بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دویست و شصت و دومین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۲۱ شهریور ماه روی آنتن شبکهمستند سیما میرود.
این قسمت از نردبان، به مناسبت روز ملی سینما روی آنتن میرود و سوژههایی با همین موضوع را دنبال میکند.
فرهاد فوقانی از عکاسان شناخته شده کشور مهمان نردبان این هفته است؛ او در گفتوگو با حامد شکیبانیا درباره موضوع «عکاسی در سینما»، سخن میگوید و ظرافتهای به کارگیری عکاسی در سینما را مورد بررسی قرار میدهد.
فرهاد فوقانی بیش از ۲۰ سال فعالیت مستمر عکاسی دارد و درحال حاضر، رئیس صنف عکاسان است.
او در آثار سینمایی و تلویزیونی متعددی به عنوان عکاس حضور داشته است که از آن جمله میتوان به محمد «رسولالله» (مجید مجیدی)، «کاغذ بیخط» (ناصر تقوایی)، «دستهای آلوده» (سیروس الوند)، «سوء تفاهم» (احمدرضا معتمدی)، «تردید» (واروژ کریم مسیحی)، «پستچی سه بار در نمیزند» (حسن فتحی) و ... و سریالهای «پایتخت»، «کوچه اقاقیا»، «خانه بدوش»، «متهم گریخت»، «میوه ممنوعه»، «نرگس» و ... اشاره کرد.
وی درجه یک هنری دارد و همچنین برنده ۲ سیمرغ بلورین جشنواره فجر در این رشته نیز شده است.
در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، اصغر احمدپور در گفتوگو با حامد شکیبانیا درباره «امر واقع و تصویر انسان» سخن میگوید و از این دریچه، نگاهی به کارنامه و آثار هنری آیزاک کوردال دارد و اشارههایی به آثاری از چاک کلوز، دیوید لوینتال، دنیس پترسون، استیو مککوری و ... دارد.
در این بخش ارجاعاتی به فیلمهای مستند «باغ وحش» (برت هانسترا)، «ننت» (نیکلاس فیلیبرت)، «چهرهها مکانها» (آنیس واردا و جیآر)، «خواب» (اندی وارهول)، «زمین نو» (یوریس ایونس) و «مارونکول» (جف مالمبرگ) صورت میگیرد.
همچنین در بخش «کتاب مستند» این هفته به بهانه یازده سپتامبر و سالروز مرگ سالوادور آلنده و کودتای پینوشه، ۴ کتاب درباره شیلی و سالوادور آلنده معرفی میشود.
«بازگشت پنهانی به شیلی» نوشته گابریل گارسیا مارکز، «آلندهها» به قلم گونتر وسل، «سالوادور آلنده دموکرات انقلابی» نوشته ویکتور فیگوراکلارک و «عینک سالوادور» اثری از مهدی شادکار مرور میشوند؛ و سپس یادی میشود از فیلمساز برجسته شیلیایی، پاتریشیو گوسمان، و آخرین ساختهاش «کشور خیالی من» مرور میشود.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد.
این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.