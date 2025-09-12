در مراسمی کلنگ احداث هنرستان شش کلاسه شهر نسر بخش رخ توسط، خیرنیکو کار به زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش جلگه رخ در مراسم کلنگ زنی این آموزشگاه گفت: احداث هنرستان شش کلاسه شهر نسر از توابع بخش جلگه رخ تربت حیدریه بزودی آغاز می‌شود.

میثم سالاری با بیان اینکه ساخت این هنرستان نیازمند ۸ میلیارد تومان اعتبار است، افزود: مبلغ ۳ میلیارد تومان و مصالح مورد نیاز این آموزشگاه توسط، اقای جمشید ناصری خیر نیکو کار نسری به نیت یاد بود دو فرزند مرحوم خود اهداء شده است و مابقی نیز از محل اعتبارات اداره کل نوسازی و تجهیز و توسعه مدارس استان خراسان رضوی، تأمین و هزینه می‌شود.

وی ضمن قدردانی از اقدام شایسته خانواده محترم ناصری بابت این کار مهم و ارزشمند گزارشی در روند کار‌های انجام شده در جهت توسعه و ساخت مدارس توسط، خیران در بخش رخ ارائه و ادامه داد: تا کنون بیش از ۳۰ مدرسه با کمک خیران مدرسه ساز در بخش رخ احداث‌ شده است.

رئیس اداره آموزش، و پرورش، جلگه رخ گفت: اخیرا انعقاد ساخت این هنرستان ۶ کلاسه با حضور نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از خیران مدرسه ساز در شهر مشهد با پیمانکار منعقد شده است و ساخت آن بزودی آغاز خواهد شد و با ساخت این آموزشگاه خدمت رشد و توسعه فضای آموزشی و تعالی علمی دانش آموزان این شهر بیشتر خواهد شد.

سالاری ضمن تجلیل از این اقدام خیر خواهانه اقای ناصری به نیت شادی روح فرزندان مرحوم خود، بر استمرار حمایت از افزایش ساخت طرح های آموزشی و توسعه زیر ساخت‌های شهری تاکید ورزید.

وی ادامه داد: با ساخت این هنرستان ۶ کلاسه بیش از ۵۰ هنرجوی پسر شهر نسر از مزایای این طرح برخوردار می‌شوند.