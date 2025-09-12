به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آغاز هفته سوم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، جام خلیج فارس، امشب جمعه (۲۱ شهریور) تیم استقلال خوزستان در ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف تیم استقلال تهران می‌رود. این بازی از ساعت ۲۰ امشب با قضاوت حسن اکرمی برگزار می‌شود.

امیر خلیفه اصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در خصوص این بازی گفت: در ابتدا از مدیریت باشگاه فولاد خوزستان بابت در اختیار گذاشتن ورزشگاه فولاد قدردانی کنم. یک بازی سخت مقابل تیم بسیار خوب استقلال تهران داریم. حریف تیمی بزرگ و قابل احترام است. استقلال بازیکنان خوب، بین المللی و ملی‌پوش بسیار خوب دارد ولی ما هم استقلال خوزستان هستیم و قطعا جوانان خوب و باتجربه‌هایی داریم که به ما کمک می‌کنند که جا دارد از همه آن‌ها تشکر کنم.