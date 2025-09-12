به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پایان این رقابت‌ها که با حضور ۶ تیم برگزار شد، تیم پرسپولیس نیروگاه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، تیم فتح نیروگاه در جایگاه دومی ایستاد و تیم پردیس هم رده سومی را به خود اختصاص داد.

بازیکنان برتر و منتخب این رویداد، در قالب تیم منتخب استان در رقابت‌های هاکی رده‌های پایه قهرمانی کشور که ۲۲ تا ۲۵ شهریور به میزبانی شهر کهک برگزار می‌شود، به مصاف ۱۴ تیم دیگر حاضر در این رقابت‌ها می‌روند.