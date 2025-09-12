پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جاجرم گفت: سومین جشنواره غذای سنتی «قلیف چال» با هدف معرفی و احیای این غذای بومی و ثبتشده، در شهرستان جاجرم برگزار میشود.
محمدرضا طالبی با تأکید بر نقش برگزاری جشنوارههای محلی در تقویت هویت فرهنگی، ترویج هنرهای سنتی و ایجاد بستری برای تبادل فرهنگی بین مناطق مختلف افزود : جشنواره «قلیف چال» با شماره ۲۸۹۹ در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
وی در خصوص شیوه طبخ این غذای سنتی گفت : در گذشته گلهداران ، بز یا گوسفند را ذبح کرده، گوشت تازه را قطعهقطعه میکردند و همراه با برنج و نمک درون دیگی میریختند. سپس دیگ در چالهای که بهعنوان کوره استفاده میشد قرار گرفته و با سوخت حیوانی و آتشی ملایم پخته میشد تا غذایی اصیل و لذیذ به نام «قلیف چال» آماده شود.
سومین جشنواره غذای سنتی «قلیف چال» با هدف معرفی و احیای این غذای بومی و ثبتشده، ۲۳ شهریور ماه از ساعت ۱۹ تا ۲۳ در بوستان لاله شهرستان جاجرم برگزار میشود.